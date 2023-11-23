Новак Джокович: «Если в 2024-м я буду в хорошем физическом и психологическом состоянии, то буду способен выиграть Золотой шлем»

Теги Новак Джокович ATP Олимпийский теннисный турнир Теннис

Новак Джокович считает, что в 2024-м способен выиграть Олимпиаду и все «Шлемы».

– Реально ли думать о Золотом шлеме в 37 лет?

– Реально ли было думать, что в этом году я выиграю три из четырех «Больших шлемов»? Мне кажется, пять лет назад или даже один-два года назад, люди не думали, что это возможно.

Я знаю себя и знаю, что если я в хорошем физическом и психологическом состоянии, то способен это сделать. Я не хочу прозвучать неуважительно по отношению к соперникам. Я знаю, что тысячи игроков борются за ту же цель, но я знаю, кто я, и верю в себя.

– Для полного комплекта достижений вам не хватает только олимпийского золота. Главная задача в следующем сезоне – подняться на вершину пьедестала на кортах «Ролан Гаррос»?

– Будет непривычно, потому что Игры пройдут на территории «Ролан Гаррос». По ощущениям будет похоже на то, что я испытывал в 2012 году, когда они были на кортах «Уимблдона». Думаю, это был первый и последний раз, когда там играли не в белом, а в цветном. Игры – это особенные соревнования. Мне нравится Олимпийская деревня, церемония открытия, ощущение, что я представляю свою страну на самом важном событии в мире спорта.

Для теннисистов это непростой турнир, потому что у нас очень плотный график. После «Ролан Гаррос» мы перейдем на траву, а потом снова на грунт. А еще через короткое время перейдем на хард, но я готов к этому испытанию. Надеюсь, я буду здоров и покажу в Париже максимум, чтобы постараться завоевать олимпийское золото.

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18 комментариев

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S.Graf
Не о чем тут дискутировать.
ОИ важнейшее событие в мире спорта (всего(!) спорта) - это факт.
Теннисный турнир на ОИ - уровень водокачки в ранге других турниров - тоже факт. Как для боксёров и футболистов, так и для теннисистов, Игры являются заурядным событием.
Для Nо1е золотая медаль ОИ является главной целью до окончания карьеры - и это факт.
Но до 2018 для него такой же важной целью был и Мастерс в Цинциннати, т.к. этого титула Новаку не хватало до Золотого Мастерса. И такое отношение одного Новака к одному конкретному турниру никак не выделяет Цинци среди всех остальных турниров. Цц от этого не стал ни более престижным, ни более важным, ни более значимым в теннисном календаре.
Всё просто))))
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BIG3
На самом важном событии в мире спорта😯? Видимо Новак не в курсе что его фаны так не считают) Объявляю дискуссию среди болел открытым))
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Евгений Фабиянчук
Ой зря, Новак, вслух такое лучше не декларировать(
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Юрий Шептухин
Ответ BIG3
А что не так. Вполне естественное желание. Интересно только, что он, только что официально заявил Олимпиаду самым важным событием в мире спорта. Когда только вчера большинство его фанов упирались в обратном) можно точно сказать это не фаны, а неудачники которые самовыражаются за счёт Новака.
Самое важное событие в мире спорта вообще, не говорит о том что это самый важный теннисный турнир, по статусу и формату ближе к мастерсу. Просто для Новака это единственный титул которого нет, поэтому постоянно муссируется эта тема
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Ан Кот
Новак зажигает пер даки хейтерам 😂
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dedpihto59
Верим, получится🤞‼️
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Nikolay Stavrogin
Ответ BIG3
На самом важном событии в мире спорта😯? Видимо Новак не в курсе что его фаны так не считают) Объявляю дискуссию среди болел открытым))
Олимпиада как вершина Спорта, что не понятного?
Олимпиаду в целом смотрят больше людей, чем отдельно взятый шлем в теннисе, в ней Весь спорт, а не только теннис, поэтому она выше.
Но олимпийский теннис смотрят едва ли больше, чем какой-то из шлемов, а её статус в теннисе не выше шлемов.
На олимпиаде футбол ещё есть, но никто же не ставит его выше чемпионата мира или даже европы
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Ответ Максим Пестов
Новак выиграет 2-3 шлема в следующем году и Олимпиаду
Я думаю в его нынешней физической и особенно ментальной форме, он вполне способен замахнуться на золотой шлем. И на этот раз думаю процент выше, чем в предыдущих годах.
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Ответ Евгений Фабиянчук
1. желание естественное, но громко заявлять об этом, тем более ещё до старта сезона и первых больших турниров не совсем хорошо, на мой взгляд 2. абсолютное большинство спортивных болельщиков (ну ладно, 99.(9)%) так или иначе самоутверждаются за счёт результатов своих команд/спортсменов. и не надо убеждать меня в обратном, это обыкновенная психология
Не буду. Но ты в корне ошибаешься. Следи за дисскусиями и ты убедишься сам в этом. Плевать они хотели на Новака(не все) им лишь бы потешить свое эго.
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Евгений Фабиянчук
Ответ BIG3
А что не так. Вполне естественное желание. Интересно только, что он, только что официально заявил Олимпиаду самым важным событием в мире спорта. Когда только вчера большинство его фанов упирались в обратном) можно точно сказать это не фаны, а неудачники которые самовыражаются за счёт Новака.
1. желание естественное, но громко заявлять об этом, тем более ещё до старта сезона и первых больших турниров не совсем хорошо, на мой взгляд
2. абсолютное большинство спортивных болельщиков (ну ладно, 99.(9)%) так или иначе самоутверждаются за счёт результатов своих команд/спортсменов. и не надо убеждать меня в обратном, это обыкновенная психология
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Jefri AG
Если не получится взять золотой шлем, будем считать следующий сезон провальным, как и его сезон 2021.
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Stas Salesov
А еще говорят, что он одержимый. Глупости какие)
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BIG3
Ответ Nikolay Stavrogin
Олимпиада как вершина Спорта, что не понятного? Олимпиаду в целом смотрят больше людей, чем отдельно взятый шлем в теннисе, в ней Весь спорт, а не только теннис, поэтому она выше. Но олимпийский теннис смотрят едва ли больше, чем какой-то из шлемов, а её статус в теннисе не выше шлемов. На олимпиаде футбол ещё есть, но никто же не ставит его выше чемпионата мира или даже европы
Согласен с тем что ты написал. Но здесь вопрос только в медиа раскрутке и всё. Масса(не спортсмены) смотрят то что хорошо раскручивают. А спортсмен с детства мечтает встать на пьедестал Олимпиады. То есть олимпиада по сути даже выше денег, в этом капиталистическом мире.
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alex savca
Ответ Stas Salesov
А еще говорят, что он одержимый. Глупости какие)
Любили бы все свои работы как он любит свою был бы мир на много счастливее чем есть. А то что ты пытаешься язвить даже моего кота не интересует.
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Максим Пестов
Новак выиграет 2-3 шлема в следующем году и Олимпиаду
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BIG3
Ответ BIG3
А что не так. Вполне естественное желание. Интересно только, что он, только что официально заявил Олимпиаду самым важным событием в мире спорта. Когда только вчера большинство его фанов упирались в обратном) можно точно сказать это не фаны, а неудачники которые самовыражаются за счёт Новака.
Интересно кто это минусуют) Новак поставил значимость Олимпиады наравне со шлемами и вы его фаны не согласны с ним? Вы точно его фаны?
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BIG3
Ответ Юрий Шептухин
Самое важное событие в мире спорта вообще, не говорит о том что это самый важный теннисный турнир, по статусу и формату ближе к мастерсу. Просто для Новака это единственный титул которого нет, поэтому постоянно муссируется эта тема
Может быть так и есть) но если провести опрос среди спортсменов по поводу олимпиады, что они ответят? Почему за него не дают баллов? Может потому что он выше этих баллов? Турнир с многовековой историей.
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