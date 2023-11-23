Новак Джокович: «Если в 2024-м я буду в хорошем физическом и психологическом состоянии, то буду способен выиграть Золотой шлем»
Новак Джокович считает, что в 2024-м способен выиграть Олимпиаду и все «Шлемы».
– Реально ли думать о Золотом шлеме в 37 лет?
– Реально ли было думать, что в этом году я выиграю три из четырех «Больших шлемов»? Мне кажется, пять лет назад или даже один-два года назад, люди не думали, что это возможно.
Я знаю себя и знаю, что если я в хорошем физическом и психологическом состоянии, то способен это сделать. Я не хочу прозвучать неуважительно по отношению к соперникам. Я знаю, что тысячи игроков борются за ту же цель, но я знаю, кто я, и верю в себя.
– Для полного комплекта достижений вам не хватает только олимпийского золота. Главная задача в следующем сезоне – подняться на вершину пьедестала на кортах «Ролан Гаррос»?
– Будет непривычно, потому что Игры пройдут на территории «Ролан Гаррос». По ощущениям будет похоже на то, что я испытывал в 2012 году, когда они были на кортах «Уимблдона». Думаю, это был первый и последний раз, когда там играли не в белом, а в цветном. Игры – это особенные соревнования. Мне нравится Олимпийская деревня, церемония открытия, ощущение, что я представляю свою страну на самом важном событии в мире спорта.
Для теннисистов это непростой турнир, потому что у нас очень плотный график. После «Ролан Гаррос» мы перейдем на траву, а потом снова на грунт. А еще через короткое время перейдем на хард, но я готов к этому испытанию. Надеюсь, я буду здоров и покажу в Париже максимум, чтобы постараться завоевать олимпийское золото.
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ОИ важнейшее событие в мире спорта (всего(!) спорта) - это факт.
Теннисный турнир на ОИ - уровень водокачки в ранге других турниров - тоже факт. Как для боксёров и футболистов, так и для теннисистов, Игры являются заурядным событием.
Для Nо1е золотая медаль ОИ является главной целью до окончания карьеры - и это факт.
Но до 2018 для него такой же важной целью был и Мастерс в Цинциннати, т.к. этого титула Новаку не хватало до Золотого Мастерса. И такое отношение одного Новака к одному конкретному турниру никак не выделяет Цинци среди всех остальных турниров. Цц от этого не стал ни более престижным, ни более важным, ни более значимым в теннисном календаре.
Всё просто))))
Олимпиаду в целом смотрят больше людей, чем отдельно взятый шлем в теннисе, в ней Весь спорт, а не только теннис, поэтому она выше.
Но олимпийский теннис смотрят едва ли больше, чем какой-то из шлемов, а её статус в теннисе не выше шлемов.
На олимпиаде футбол ещё есть, но никто же не ставит его выше чемпионата мира или даже европы
2. абсолютное большинство спортивных болельщиков (ну ладно, 99.(9)%) так или иначе самоутверждаются за счёт результатов своих команд/спортсменов. и не надо убеждать меня в обратном, это обыкновенная психология