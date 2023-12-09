Кириос не сыграет на Australian Open, но планирует комментировать матчи

не сыграет на .

«Безусловно, у меня был очень тяжелый год из-за травм, я перенес операцию на колене и вернулся слишком рано, что немного отбросило меня назад, и у меня были проблемы с запястьем. Так что сейчас очень досадный для меня момент, но я не смогу участвовать в Australian Open-2024.

Безусловно, это больно. У меня столько потрясающих воспоминаний, и я просто хочу снова показывать максимум и сделать все правильно, и мне нужно еще немного времени.

Я был так близок к победе на «Большом шлеме» – я хочу убедиться, что у моего тела будет время, необходимое для восстановления, так что, пожалуйста, запаситесь терпением.

Несмотря на то, что в этом году я не буду выступать на AO, я все равно буду в деле, буду комментировать матчи – у меня есть несколько особенных планов, так что, пожалуйста, все равно ждите. Я буду там и, надеюсь, увижу всех болельщиков. Увидимся там», – сказал Кириос.

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