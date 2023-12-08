Кербер о возвращении после декрета: «Я сделала все, чувствую себя хорошо, все идет по плану»

Анжелик Кербер прокомментировала возвращение в тур после декрета.

Экс-первая ракетка мира выступит на турнирах в Австралии. 35-летняя немка не играла с «Уимблдона»-2022.

«Я сделала все, чувствую себя хорошо, все идет по плану. Но делать предсказания слишком рано.

Если совсем просто: старт в Австралии будет холодным и самым сложным в моей карьере. Но именно это меня мотивирует».

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