Кудерметова рассказала, как хотела бы отметить Новый год

Теги WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова рассказала, как хотела бы отметить Новый год.

«Вообще, я никогда не встречала Новый год на вечеринках. У меня всегда была семейная традиция встречать Новый год вместе: баня, снег, оливье, все такое, наше. Когда мы начали передвигаться по турнирам, постоянно были в Австралии.

Прошлый год я встречала с фильмом «С легким паром!» Слушала его спокойно на стульчике, и все. А хотела бы в кругу близких, где-то за городом, вкусно кушать, чтобы было много снега», – цитирует Кудерметову «Чемпионат».

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2 комментария
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Приезжай в Салехард, у нас много снега!
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Вкусно кушать водочку)
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