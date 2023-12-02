Потапова рассказала, под какой фамилией будет выступать после свадьбы

Анастасия Потапова рассказала, почему они с Александром Шевченко решили пожениться в Санкт-Петербурге.

«Бракосочетание относительно было приурочено к турниру. Мы просто так сейчас бы в Санкт-Петербург не приехали – в России пока не проживаем из-за тура. И если бы даже на роспись, то, скорее всего, в Москве расписались бы – потому что я живу там. Но так как мы знали, что едем в Питер, то не было никаких сомнений, что совместим приятное с полезным – распишемся в Питере и сыграем домашний турнир.

Под чьей фамилией буду играть? Решила на корте оставить свою фамилию, играть под фамилией Потапова, но в жизни меняю фамилию. Здесь же можно объявить мистер и миссис Шевченко. Никто не обидится, и это будет классно», – цитирует Потапову «Чемпионат».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе