Синнер сходил на матч «Милана» в Лиге чемпионов и встретился со Златаном

Теги Боруссия Дортмунд Милан Златан Ибрагимович ATP Янник Синнер Теннис

Чемпион Кубка Дэвиса Янника Синнера посетил матч Лиги чемпионов между «Миланом» и дортмундской «Боруссией».

Во вторник миланцы уступили дома 1:3.

Перед матчем Синнер вышел на поле «Сан-Сиро», а болельщики скандировали его имя. Затем миланский клуб вручил ему футболку с 10-м номером.

Также итальянский №1 увиделся с бывшим форвардом «россонери» Златаном Ибрагимовичем.

Фото: @acmilan

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2 комментария

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bubareska
Это Златан встретился с Синнером
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vdvbill.e1.ru
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Ян знаком с этим щенком??
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