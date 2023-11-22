37-летний Андухар провел последний матч в карьере

Пабло Андухар проиграл Мартину Ландалусу в первом круге «Челленджера» в Валенсии – 3:6, 2:6.

37-летний испанец провел последний одиночный матч в карьере.

C марта 2016-го по апрель 2017-го Андухар перенес три операции на локте и в итоге выпал из рейтинга. Вернувшись в тур, он выиграл шесть «Челленджеров» и турнир ATP в Марракеше, впервые добрался до второй недели ТБШ на US Open-2019, а также поднялся в топ-60.

Профессионал с 2003-го, Андухар выиграл четыре турнира ATP. Его наивысший позиция в рейтинге – 32-я.

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