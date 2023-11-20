Иванишевич о том, злится ли на Джоковича: «Кто я такой, чтобы на него злиться? Он лучший игрок в истории тенниса»

Горан Иванишевич рассказал, как справляется с характером Новака Джоковича.

– Каково с Новаком, когда он выигрывает и когда проигрывает? Как вы справляетесь с этими крайностями? Когда он проигрывает, вы на него злитесь? Как проходят разговоры в двух этих ситуациях?

– Кто я такой, чтобы на него злиться? Он лучший игрок в истории тенниса. Иногда я злюсь, когда он кричит на нас без причины.

Когда он проигрывает, он всегда выкладывается и старается. Но когда он проигрывает, с ним тяжело. Во вторник он закончил матч поздно (проиграл Яннику Синнеру – Sports.ru). В среду мы его вообще не видели. До четверга мы не знали, что происходит. Мы не знали, поедем ли мы домой, будет ли разминка к матчу против Хуркача. Мы просто сидели. Наконец узнали, что он будет играть (улыбается).

Как и любой человек, он ведет борьбу с собой. Ему непросто находить мотивацию. Он выиграл все. Закончил год первой ракеткой мира. Но он всегда находит мотивацию.

Мы были терпеливы. Я приехала с семьей, мы пошли по магазинам. В среду я хорошо провел день. В целом это был хороший год – как я могу на кого-то злиться? И теперь я сижу тут и праздную победу.

Но бывает непросто. Это жизнь. Он первая ракетка мира. Всегда хочет большего.

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