Алькарас о выходе в полуфинал итогового: «Играю на том же уровне, на котором был в первой половине сезона»

Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал итогового турнира.

После первого матча он говорил о психологической усталости, но после этого одержал две двухсетовых победы и вышел из группы с первого места.

«Мне кажется, что я играю на том же уровне, на котором был в первой половине сезона. Я поговорил с Хуаном Карлосом (Ферреро – тренер Алькараса – Sports.ru) после первого матча – о том, что нужно выложиться на максимум. Это последний турнир сезона. Нужно выложиться на 100%.

На следующий день я думал об этом на тренировке, и матч против Рублева получился хорошим. Конечно, важнее всего показать необходимый уровень. Не имеет значения, выиграю я или проиграю – нужно получать удовольствие, отбросить мысли о результате, о выходе из группы. Просто показывать свою игру и получать удовольствие.

Если выиграю – хорошо. Но если бы я проиграл – то же самое».

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