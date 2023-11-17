Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового с 2006 года
20-летний Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира ATP. В этом году он впервые выступает на ATP Finals – в прошлом сезоне он квалифицировался, но снялся.
Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового после Рафаэля Надаля в 2006-м.
За место в финале он поборется с Новаком Джоковичем. В личных встречах счет 2:2.
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Победил тот, кому было нужнее. Своим комментом вы унижаете Алькараса, что, он не может честно победить Медведева? Карлос игрок более высокого класса и умеет на корте больше, чем Даниил. Жаль, но, что поделать.