Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового с 2006 года

Теги Рафаэль Надаль ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

20-летний Карлос Алькарас вышел в полуфинал итогового турнира ATP. В этом году он впервые выступает на ATP Finals – в прошлом сезоне он квалифицировался, но снялся.

Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового после Рафаэля Надаля в 2006-м.

За место в финале он поборется с Новаком Джоковичем. В личных встречах счет 2:2.

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5 комментариев

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Potapson
Отличный итоговый в этом году получился. Все четверо полуфиналистов достойны и финала и победы
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Антон Тимофеев
Ответ Bansly
А Медведев - самый описавшийся))
Вы денежку проиграли что-ли? Я вот с удовольствием посмотрел матч, красивые комбинации, мне понравилось, тем более, результат был вторичен.
Победил тот, кому было нужнее. Своим комментом вы унижаете Алькараса, что, он не может честно победить Медведева? Карлос игрок более высокого класса и умеет на корте больше, чем Даниил. Жаль, но, что поделать.
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pulyalke
Ответ Антон Тимофеев
Вы денежку проиграли что-ли? Я вот с удовольствием посмотрел матч, красивые комбинации, мне понравилось, тем более, результат был вторичен. Победил тот, кому было нужнее. Своим комментом вы унижаете Алькараса, что, он не может честно победить Медведева? Карлос игрок более высокого класса и умеет на корте больше, чем Даниил. Жаль, но, что поделать.
с удовольствием смотреть игру медведева, который даже не пытается бегать?))
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