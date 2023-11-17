Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового с 2006 года

20-летний вышел в полуфинал итогового турнира ATP. В этом году он впервые выступает на – в прошлом сезоне он квалифицировался, но снялся.

Алькарас – самый молодой полуфиналист итогового после в 2006-м.

За место в финале он поборется с . В личных встречах счет 2:2.

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