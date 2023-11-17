Четвертый раз в истории в 1/2 финала итогового вышли четыре первых ракетки мира

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Энди Роддик Новак Джокович Ллейтон Хьюитт Марат Сафин Андре Агасси ATP Иван Лендл Борис Беккер Стефан Эдберг ATP Finals Доминик Тим Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

№1 в мире Новак Джокович, №2 Карлос Алькарас, №3 Даниил Медведев и №4 Янник Синнер вышли в полуфинал итогового турнира ATP.

Всего в четвертый раз с 1990-го, когда образовалась ATP, в полуфинал итогового вышла топ-4.

Это случалось в 1990-м – Иван Лендл, Андре Агасси, Стефан Эдберг и Борис Беккер.

В 2004-м – Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Марат Сафин.

И в 2020-м – Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Медведев.

В полуфиналах Медведев сыграет с Синнером, а Джокович – с Алькарасом.

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18 комментариев

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Александр Кратюк
Ответ Великий Алонсо
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Интуиция мне подсказывает, что вот по таким раскладам Медведев и вздрючит Синнера на этот раз в двух.
+16
-3
+13
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arseny572
Сильнейшие, должны были быть там.
+13
-1
+12
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Антон Тимофеев
Ответ Bansly
Не должны были быть, просто Медвед засцал встречи с Джоком и решил не играть)
Или решил не выкладываться перед полуфиналом, а с кем там играть - с Синнером или Джоковичем...какая разница?
+14
-3
+11
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S.Graf
Рафик ни разу не побеждал на Итоговом
Это тоже уникальный случай в Истории тенниса.
Лепотень
))))
+7
-3
+4
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Arti22
Хороший знак для Медведа
+4
-1
+3
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Tun
Лучший итоговый за последние много лет
+3
-1
+2
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ЮАГ
Медведев мог отцепить Алькараса от 1/2 финала итогового – не стал.))
+2
-1
+1
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xqystfsf7s
Ответ Антон Тимофеев
Или решил не выкладываться перед полуфиналом, а с кем там играть - с Синнером или Джоковичем...какая разница?
Непонятнее зачем Синнер Джока пустил дальше
+4
-3
+1
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Mish
Ответ xqystfsf7s
Непонятнее зачем Синнер Джока пустил дальше
да это зря он сделал
+3
-2
+1
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kyckoba
Ответ Bansly
Не должны были быть, просто Медвед засцал встречи с Джоком и решил не играть)
Синнер сейчас посложнее Джока так-то
+3
-2
+1
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knzhnmdscj
Ответ xqystfsf7s
Непонятнее зачем Синнер Джока пустил дальше
Потому что Джок уставший и скорее всего не возьмёт титул в этом году, он не кажется прям ярким фаворитом, тяжело играет еще с Парижа (кроме финала, конечно).
+1
0
+1
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goodloser
Ответ xqystfsf7s
Непонятнее зачем Синнер Джока пустил дальше
За это Синнер получил взятку в 390 К USD. Коррупция, блин.
+1
0
+1
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laukkanen
Ответ Arti22
Хороший знак для Медведа
Повторение результата итогового 2020 года очень хочется увидеть.
0
0
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Дима Миронов
Ответ ЮАГ
Медведев мог отцепить Алькараса от 1/2 финала итогового – не стал.))
он пытался первые 2-4 гейма)
0
0
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