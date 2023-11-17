Четвертый раз в истории в 1/2 финала итогового вышли четыре первых ракетки мира
№1 в мире Новак Джокович, №2 Карлос Алькарас, №3 Даниил Медведев и №4 Янник Синнер вышли в полуфинал итогового турнира ATP.
Всего в четвертый раз с 1990-го, когда образовалась ATP, в полуфинал итогового вышла топ-4.
Это случалось в 1990-м – Иван Лендл, Андре Агасси, Стефан Эдберг и Борис Беккер.
В 2004-м – Роджер Федерер, Энди Роддик, Ллейтон Хьюитт и Марат Сафин.
И в 2020-м – Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Медведев.
В полуфиналах Медведев сыграет с Синнером, а Джокович – с Алькарасом.
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Это тоже уникальный случай в Истории тенниса.
Лепотень
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