Четвертый раз в истории в 1/2 финала итогового вышли четыре первых ракетки мира

№1 в мире Новак Джокович, №2 , №3 и №4 вышли в полуфинал итогового турнира .

Всего в четвертый раз с 1990-го, когда образовалась ATP, в полуфинал итогового вышла топ-4.

Это случалось в 1990-м – , , и .

В 2004-м – , , и .

И в 2020-м – Джокович, , и Медведев.

В полуфиналах Медведев сыграет с Синнером, а Джокович – с Алькарасом.

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