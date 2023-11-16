Медведев о том, что уже обеспечил себе выход из группы: «Когда расслабляешься, можно сбиться с ритма. Сделаю все, чтобы обыграть Алькараса»

Даниил Медведев поделился настроем на матч против Карлоса Алькараса на итоговом.

– Он сказал, что будет вашим главным болельщиком. Учитывая все, что произошло в Монте-Карло, что вы чувствуете? (Тогда Зверев назвал Медведева «одним из самых нечестных игроков в мире» – Sports.ru.)

– Во-первых, это нормально. Он хочет пройти дальше. Я не знаю всех раскладов. Наверняка, если я выиграю у Карлоса, то для него это будет лучше всего. Так что это нормально. Я бы думал так же. Я представляю, как он будет смотреть матч. Если я ошибусь: «Нет, ну почему он ошибся». И то же самое, если я выиграю очко.

Я сделаю все возможное, чтобы обыграть Карлоса. Это нелегко. Но здесь быстрый корт, поэтому может получиться интересно. Это всегда вопрос, конечно, не хочется играть решающий тай-брейк спустя три с половиной часа, когда нужно играть на следующий день. Но в момент, когда ты расслабляешься и говоришь себе: «Наверное, в этом матче можно не так напрягаться», ты можешь сбиться с ритма. Таков теннис.

Например, в прошлом году Новак сыграл со мной изматывающий матч. Он мог бы сказать: «Ладно, в этот раз проиграю, я все равно на первом месте». Но он этого не сделал. Думаю, для меня это отличный пример, в пятницу я должен сделать все, что в моих силах, и постараться выиграть.

– В пятницу вы играете первый матч. Насколько это важно с учетом того, что в субботу полуфинал?

– Всегда легче играть раньше, не надо ложиться спать после полуночи и так далее. В то же время, я помню, когда я победил в Лондоне, я играл вечером против Диего, вечером против Рафы, потом против Доминика. Я ложился спать в три часа ночи и все равно победил.

Конечно, это лучше для моего организма, поэтому я рад играть в два. Наверное, это логично, потому что два раза я играл вечером, значит, один раз днем...

– Что нужно делать в пятницу в матче против Карлоса?

– Как я уже говорил на US Open, в матче против него нужно показывать максимум, особенно с учетом того, как он играл сегодня, лучше, чем позавчера. Нужно хорошо подавать. Здесь есть такая возможность по сравнению с кортами, например, в Индиан-Уэллс. Можно подавать эйсы, как это делал Саша. Так что мне нужно играть быстро. Я должен делать виннерсы до того, как он их сделает.

Да, сегодня он здорово сыграл. Меня ждет новое испытание. Я победил двух сильных соперников, и послезавтра будет еще один. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.

Медведев – в полуфинале итогового! Да еще и с рекордом

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