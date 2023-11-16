Зверев о раскладах в группе итогового: «В пятницу буду главным болельщиком Даниила Медведева»

Теги ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев прокомментировал расклады группового этапа итогового турнира.

Зверев выйдет в полуфинал только в случае собственной победы над Андреем Рублевым при условии, что Даниил Медведев победит Карлоса Алькараса.

– Оба раза, когда вы побеждали на этом турнире, вы проигрывали второй матч группового этапа.

– На этом турнире я ни разу не выигрывал второй матч группового этапа и при этом дважды на нем побеждал. Да, безусловно, это вселяет надежду. В пятницу я буду главным болельщиком Даниила Медведева на свете – для разнообразия (улыбается). Посмотрим, как все сложится.

Не все зависит от меня. Конечно, если Даниил выиграет, а он очень хорошо играет, думаю, у него много шансов на победу. Я должен быть сосредоточен, готов к 20:30 и настроен победить Андрея.

Медведев – в полуфинале итогового! Да еще и с рекордом

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1 комментарий

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Генадий Адамов
Сашина судьба в руках Дани, надо побеждать карлитоса, Саша наш, да и сам заработает очки и денежный бонус, карась уже адаптировался к покрытию, будет трудно, но надо. Давай Даня, Давай!!! да и выйти на 3-2 в личке надо. К победе и только к ней
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