Алькарас после первой победы на итоговом: «Здесь каждый матч мог бы стать финалом «Большого шлема»

Карлос Алькарас прокомментировал первую победу на итоговом турнире ATP.

Он обыграл Андрея Рублева – 7:5, 6:2.

«Самое сложное – это то, что корт очень быстрый. Весь сезон мы играем в медленных условиях, а тут он очень быстрый. Немного трудно адаптироваться.

Но в то же время мне нравится – агрессивная игра, выходы к сетке. Это лучшее в выступлениях в зале.

Здесь каждый матч мог бы стать финалом «Большого шлема». Это главное отличие этого турнира от других. Настрой тоже нужно немного менять. Каждый матч – это финал, так что нужно на 100% выкладываться в подготовке, на разминке».

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