Лисицки о первом титуле после разрыва передней крестообразной связки: «Было мало шансов на то, что я когда-нибудь снова буду играть на профессиональном уровне»

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34-летняя Сабин Лисицки обыграла Стэйси Фанг (5) в финале 60-тысячника в Калгари – 7:6(2), 6:7(5), 6:3. Финалистка «Уимблдона»-2013 выиграла первый титул за девять лет.

«Титул🏆🥹.

Первый титул после операции по реконструкции передней крестообразной связки, которая прошла почти ровно три года назад. Было мало шансов на то, что я когда-нибудь снова буду играть на профессиональном уровне, но спустя 19 месяцев жестокой реабилитации, тренировок и веры мы оказались здесь. Мы сделали это. Мы выиграли в Калгари! 🥹🏆», – написала немка в твиттере.

В ноябре 2017-го Лисицки перенесла операцию на колене, в марте 2018-го – длительную травму стопы. В 2019-м она переболела мононуклеозом. В ноябре 2020-го она перенесла еще одну операцию, так как порвала переднюю крестообразную связку колена.

Сабин Лисицки: «У меня была плохая травма, после которой 99,9% в профессиональный спорт не возвращаются. Поэтому история Маррея меня очень вдохновила»

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6 комментариев

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Оскар Муравьёв
Ну это итф турнир... Ты на вта туре сделай сто то подобное
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imaxim
Ответ Sincere
Офигеть, сколько лет она борется со своими проблемами. ее там даже Линдси Вонн поздравила)
Тот Уимблдон должна была забирать Лисицки. Если бы забрала, думаю так не мучалась бы
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Sincere
Ответ imaxim
Тот Уимблдон должна была забирать Лисицки. Если бы забрала, думаю так не мучалась бы
Немало таких, кто "должен был", особенно в ВТА...
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Наглая Кайса
Ответ ivan 07
Печаль , столько болезней в молодые годы. Смотрел ее матч против Серены на Уимблдоне . Блестяще обыграла . Понятно , что Халеп имени Симона блистательнее обыграла Серену и еще в финале. Здоровья и удачи польской немке. Возможно ее прадед воевал против нас и погубил наших. И вот ей расплата за предка(ов).
Халеп плюшками баловалась, её победы не считаются))
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