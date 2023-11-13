Лисицки о первом титуле после разрыва передней крестообразной связки: «Было мало шансов на то, что я когда-нибудь снова буду играть на профессиональном уровне»

34-летняя Сабин Лисицки обыграла Стэйси Фанг (5) в финале 60-тысячника в Калгари – 7:6(2), 6:7(5), 6:3. Финалистка «Уимблдона»-2013 выиграла первый титул за девять лет.

«Титул🏆🥹.

Первый титул после операции по реконструкции передней крестообразной связки, которая прошла почти ровно три года назад. Было мало шансов на то, что я когда-нибудь снова буду играть на профессиональном уровне, но спустя 19 месяцев жестокой реабилитации, тренировок и веры мы оказались здесь. Мы сделали это. Мы выиграли в Калгари! 🥹🏆», – написала немка в твиттере.

В ноябре 2017-го Лисицки перенесла операцию на колене, в марте 2018-го – длительную травму стопы. В 2019-м она переболела мононуклеозом. В ноябре 2020-го она перенесла еще одну операцию, так как порвала переднюю крестообразную связку колена.

Сабин Лисицки: «У меня была плохая травма, после которой 99,9% в профессиональный спорт не возвращаются. Поэтому история Маррея меня очень вдохновила»

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