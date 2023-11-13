Джокович о том, почему не считает 2023-й лучшим годом в карьере: «В 2011-м и 2015-м я выиграл больше матчей, провел больше турниров»

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Новак Джокович ответил, считает ли он нынешний сезон лучшим в карьере.

В 2023-м он сыграл в финалах всех четырех турниров «Большого шлема» и взял в них три титула. Также серб восьмой раз завершит сезон первой ракеткой мира.

– Один из лучших. Я бы не сказал, что лучший, но один из лучших. Мне приятно, что я не считаю лучшим сезон, в котором выиграл три «Шлема» и провел еще один финал (улыбается).

Это определенно один из лучших сезонов. Кажется, три раза до этого я выигрывал по три «Шлема» в год – так было в 2011-м, 2015-м. Но в те годы я выиграл больше матчей, провел больше турниров. Я чувствовал, что доминирую в туре.

В этом году совсем другие обстоятельства по сравнению со всеми остальными сезонами, потому что я провел только 10-11 турниров. Я играл очень хорошо, лучше всех. Мне просто удалось достичь пика в нужное время на нужных турнирах. Для меня это действительно важно.

Если говорить о «Больших шлемах», то сезон однозначно один из лучших. После «Уимблдона» я не проиграл ни одного матча, так что... Я прекрасно себя чувствую на корте и очень хорошо играю.

Но сравнивать сложно.

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4 комментария

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Istianoff
Доминирование 2011 и особенно 2015 не повторить, это было великолепно.
+11
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Вегетарианец_
Трудно не согласиться. В 2011-м и 2015-м годах Новак аннигилировал весь тур, выиграв 10 и 11 титулов соответственно - 3 ТБШ + полуфинал РГ и 5 Мастерсов в 2011-м году и 3 ТБШ + финал РГ, 6 Мастерсов и Итоговый в 2015-м. Статистика по выигранным-проигранным матчам - 70-6 в 2011-м и 82-6 в 2015-м.
+5
-3
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Daaannn1k
Ответ Вегетарианец_
Трудно не согласиться. В 2011-м и 2015-м годах Новак аннигилировал весь тур, выиграв 10 и 11 титулов соответственно - 3 ТБШ + полуфинал РГ и 5 Мастерсов в 2011-м году и 3 ТБШ + финал РГ, 6 Мастерсов и Итоговый в 2015-м. Статистика по выигранным-проигранным матчам - 70-6 в 2011-м и 82-6 в 2015-м.
Для полноты величия 2015-го, добавьте еще что во всех 8 Мастерсов где участвовал Новак, у него 8 финалов!!!
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