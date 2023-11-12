Янник Синнер: «Раньше в Италии было засилье одного вида спорта. Теперь теннис тоже понемногу набирает обороты. Приятно внести свой вклад»
Янник Синнер отреагировал на активную поддержку на домашнем итоговом турнире.
Сегодня итальянец обыграл Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:4.
– Вы повсюду. Ваши фото на улицах, в ресторанах, на остановках. В Турине вас обожают. Это давит или мотивирует?
– Это приятно. Значит, людям интересен не только я, но и теннис в целом. Мне кажется, сейчас он развивается немного быстрее. Раньше в Италии было засилье одного вида спорта. Теперь теннис тоже понемногу набирает обороты. Приятно внести свой вклад.
Как я уже говорил, благодаря тому, как прошел сезон, я приехал сюда с позитивным настроем. Перед турниром у нас была одна тренировочная неделя, для меня это было очень важно, потому что нужно привыкнуть к условиям. Мы приехали довольно рано, в понедельник.
Думаю, все это вместе помогло мне сегодня. Надеюсь, я смогу выступать так и дальше.
– О чем вы думали, когда в конце болельщики скандировали ваше имя? На трибунах была практически футбольная атмосфера.
– Да, ощущения, будто мы на футбольном стадионе. К тому же при закрытой крыше звуки немного громче. Это приятно. Значит, я интересен людям.
Здесь, в Турине, все ощущается немного иначе, потому что ты стоишь в тоннеле, видишь свой портрет, потом выходишь на корт, и это довольно долгий путь.
Да, здесь другая атмосфера. Приятно быть частью этого турнира.
Италия помешалась на теннисе: десятки турниров, много топов, толпа талантов. Теннис уже хочет обойти футбол по популярности
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