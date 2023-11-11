Алькарас об итоговом турнире: «Я жду Карлоса, который был раньше в этом сезоне»

Теги ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас рассказал о настрое на итоговый турнир ATP.

«Я жду Карлоса, который был раньше в этом сезоне – несмотря на результаты последних турниров.

Поражение в Париже было довольно болезненным, но заставило меня понять, что нужно работать упорнее. И я именно это и делал.

Всегда нужно искать положительные моменты. У меня было несколько дней на тренировки, чтобы приехать сюда в оптимальной форме. Я много работал – и над физподготовкой, и над теннисом. Чувствую себя отлично».

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2 комментария

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Генадий Адамов
Забудь как кошмарный сон
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dedpihto59
Новак опять обыграл Карлушу на тренировке как и в Париже надеюсь итог турнира будет такой же🤞‼️
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