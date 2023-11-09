Миллман завершит карьеру на Australian Open-2024
Джон Миллман объявил, что Australian Open станет последним турниром в его карьере.
«Все хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую получал на протяжении всей карьеры. Это было увлекательное путешествие, о котором я мечтал в детстве», – написал 34-летний австралиец.
Профессионал с 2006-го, Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33.
В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.
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