Миллман завершит карьеру на Australian Open-2024

объявил, что станет последним турниром в его карьере.

«Все хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую получал на протяжении всей карьеры. Это было увлекательное путешествие, о котором я мечтал в детстве», – написал 34-летний австралиец.

Профессионал с 2006-го, Миллман выиграл один титул на уровне . Его наивысший рейтинг – №33.

В 2018 году он дошел до четвертьфинала .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе