Миллман завершит карьеру на Australian Open-2024

Теги Australian Open ATP Джон Миллман Теннис

Джон Миллман объявил, что Australian Open станет последним турниром в его карьере.

«Все хорошее подходит к концу. После предстоящей австралийской части сезона я уйду из профессионального тенниса. Я невероятно благодарен за поддержку, которую получал на протяжении всей карьеры. Это было увлекательное путешествие, о котором я мечтал в детстве», – написал 34-летний австралиец.

Профессионал с 2006-го, Миллман выиграл один титул на уровне ATP. Его наивысший рейтинг – №33.

В 2018 году он дошел до четвертьфинала US Open.

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1 комментарий

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Стэн Смит
Победа над Федерером была очень красивой.
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