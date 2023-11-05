Джокович о состоянии в Париже: «Борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня»
Новак Джокович рассказал о проблемах со здоровьем на «Мастерсе» в Париже.
Он вышел в финал, выиграв три последних матча в трех сетах. За титул первая ракетка мира поборется с Григором Димитровым.
«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина.
Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале».
Как же обидно за Рублева – проиграл Джоковичу за 3 часа, и тот потом еще за пах хватался
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Григор заслужил по карьере иметь большее чем имеет, нужно сегодня показывать лучший матч в карьере и он может показать.