Джокович о состоянии в Париже: «Борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня»

Новак Джокович рассказал о проблемах со здоровьем на «Мастерсе» в Париже.

Он вышел в финал, выиграв три последних матча в трех сетах. За титул первая ракетка мира поборется с Григором Димитровым.

«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина.

Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале».

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