Джокович о состоянии в Париже: «Борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович рассказал о проблемах со здоровьем на «Мастерсе» в Париже.

Он вышел в финал, выиграв три последних матча в трех сетах. За титул первая ракетка мира поборется с Григором Димитровым.

«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина.

Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале».

Как же обидно за Рублева – проиграл Джоковичу за 3 часа, и тот потом еще за пах хватался

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Господи, какой же он превозмогатель.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verdo
да видно по нему, бледный, осунувшийся, но как он выигрывает, любо дорого смотреть
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dedpihto59
Ждём🏆‼️💪
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bars1998
Ответ cosset
Во время кишечных инфекций человек лежит дома, под одеялом, попивая раствор электролитов с глюкозой, и бегая в туалет по 10 раз на дню. Вроде не похоже на то, что происходит на кортах Парижа)))
Ну смотря на какой стадии 😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stas Salesov
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mrs Bennet
Для хейтеров Новака(они же по странному стечению судьбы и хейтеры Марии Шараповой): у Марии Шараповой в Акапулько тоже была вирусная кишечная инфекция, правда она началась во время турнира, и Маша играть не смогла, а если начало миновало, то уже легче. Электролиты пить еще неделю придется и противовирусные препараты тоже. Новаку сил в финале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mish
Но так надо сняться что себя мучить 🤷‍♂️😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Тищенко
Вот что он трогал!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mamapapaya
Ответ cosset
Я так и не поняла, что там за рекорд на кону. Почему нужно этот титул взять? Обойдет снова кого-то по статистике и внутренний уязвленный сербский ребенок порадуется, что-ли? :)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Дичковский
Ответ mamapapaya
Комментарий удален модератором
Лично для меня сезон успешный несмотря на 3 шлема нелюбимого Джоковича, есть великий финал Уимблдона который выиграл достойнейший теннисист и которым можно гордиться.
Григор заслужил по карьере иметь большее чем имеет, нужно сегодня показывать лучший матч в карьере и он может показать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verdo
Ответ mamapapaya
Комментарий удален модератором
это "она")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Morhan
Ответ cosset
Т.е. переводя стрелки обратно, можно расшифровать ваш ответ как «сами не знаем, чего ради он так убивается в Париже» )))
Очень многие ваши рассуждения забавны, учитывая, как понимаю, сильную любовь к Серене
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cosset
Ответ Alex Morhan
Очень многие ваши рассуждения забавны, учитывая, как понимаю, сильную любовь к Серене
Мне приятно, что вы оценили мои комментарии «не на серьезных щах» как многие поклонники Джоковича. В конце концов, мы же здесь забавы ради) Кстати, Серена никогда не скрывала свою мотивацию, не пряталась за неясными формулировками, а четко обозначала «лучшая и величайшая»!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ cosset
Во время кишечных инфекций человек лежит дома, под одеялом, попивая раствор электролитов с глюкозой, и бегая в туалет по 10 раз на дню. Вроде не похоже на то, что происходит на кортах Парижа)))
В ультратонких памперсах может.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ cosset
Куда там поддевать, шорты и так в обтяг уже)
Ну потому и в обтяг. https://imageup.ru/img180/4605945/pump.jpg?nc
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий