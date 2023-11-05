Циципас о том, что у многих топов русские корни: «Наверное, дело в дисциплине родителей. Они прошли тяжелые испытания»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас порассуждал, почему в топе так много игроков с русскими корнями.

Мама Циципаса – бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу – эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться.

Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих желаний. Думаю, в какой-то степени это досталось и детям. По крайней мере, у меня это с детства было частью воспитания».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стэн Смит
Лучше и не скажешь.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Грек Циципас, канадец Шаповалов, немец Зверев, испанец Давидович-Фокина, американки Кенин и Анисимова могли бы выступать за Россию. И этот список будет расти.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashati
"Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень." - и внешний!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий