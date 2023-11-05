Циципас о том, что у многих топов русские корни: «Наверное, дело в дисциплине родителей. Они прошли тяжелые испытания»

Стефанос Циципас порассуждал, почему в топе так много игроков с русскими корнями.

Мама Циципаса – бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу – эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться.

Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих желаний. Думаю, в какой-то степени это досталось и детям. По крайней мере, у меня это с детства было частью воспитания».

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