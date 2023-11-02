Жабер пожертвует часть призовых с итогового на помощь палестинцам: «Это не политическое заявление, это просто человечность»

Онс Жабер объявила, что пожертвует часть призовых с итогового турнира на помощь палестинцам. Она сделала заявление после победы над Маркетой Вондроушовой на групповом этапе.

«Я очень рада победе, но в последнее время не могу чувствовать себя по-настоящему счастливой. Меня огорчает ситуация в мире (плачет).

Очень тяжело видеть, как каждый день умирают дети, младенцы. Это душераздирающе. Поэтому я решила пожертвовать часть призовых на помощь палестинцам. Извините, ребят. Я знаю, что должна говорить о теннисе, но очень тяжело смотреть эти видео каждый день.

Извините, это не политическое заявление, это просто человечность. Я хочу мира в этом мире, вот и все.

Я стараюсь максимально абстрагироваться от соцсетей, но это очень тяжело. Ты видишь все эти ужасные фото и видео каждый день, просто ужасные кадры. Из-за этого я плохо сплю и не могу нормально восстановиться, но самое ужасное то, что я чувствую отчаяние. Мне кажется, что я не могу ничего сделать. Я бы хотела как по мановению волшебной палочки все это закончить и подарить всем мир.

Но это очень грустно, и, может, мое пожертвование хоть немного поможет с тем, через что сейчас проходят все эти люди. Но я знаю, что сейчас деньги для них ничего не значат. Поэтому я хочу для всех свободы и мира».

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