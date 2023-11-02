Швентек о Мэттью Перри: «У меня никогда не было возможности с ним встретиться, но я с подросткового возраста фанатела от «Друзей»

Ига Швентек выразила соболезнования семье и друзьям актера Мэттью Перри.

«У меня никогда не было возможности встретиться с Мэттью, но в прошлом году я прочитала его книгу и с подросткового возраста фанатела от «Друзей».

Я была очень расстроена известием о его смерти и хочу выразить соболезнования его семье и друзьям».

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