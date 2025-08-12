  • Спортс
  • Евгений Кафельников: «Бублик поносил ATP 250, а сейчас сам выиграл два таких турнира. Если бы не они, он бы «Челленджеры» играл»
Евгений Кафельников: «Бублик поносил ATP 250, а сейчас сам выиграл два таких турнира. Если бы не они, он бы «Челленджеры» играл»

Евгений Кафельников рассказал, почему ему не нравятся двухнедельные «Мастерсы».

«Я считаю это абсурдом, который изначально не нужно было делать. Я понимаю, для чего это делается – чтобы организаторы получали огромные деньги. Проводить турнир в одну неделю – это одно, а в две недели – прибыль сразу возрастает в два или три раза. Я считаю, что это абсурд. Не могу следить за турниром, который идет две недели. Мне это неинтересно.

Сетки увеличивают до 128 игроков, когда нужно было оставить старый формат, где было 56 теннисистов в основной сетке. Первая восьмерка сразу получала право выхода во второй круг. Это было бы справедливо. Единственное, я бы еще вернул пятисетовые матчи в финале, как это было раньше. Это дает понимание, за что ты играешь. Трехсетовые матчи – это не финал. 

Сокращение количества турниров ATP 250 или ATP 500? Откуда тогда будут браться теннисисты, если не будет турниров, которые дают возможность играть? Возвращаясь к вашему любимому Бублику, который поносил турниры ATP 250, – сейчас он сам выиграл два таких турнира, когда перестал куда-либо попадать. Если бы не было этих турниров, он бы сейчас «Челленджеры» играл», – цитирует Кафельникова «Чемпионат». 

Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон

Бублик – король грунтовых водокачек

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Бублик
logoЕвгений Кафельников
logoATP
