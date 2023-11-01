Джокович о первом турнире за 1,5 месяца: «Нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Нужно время, чтобы завести мотор»
Новак Джокович оценил свой уровень в матче против Томаса Мартина Этчеверри.
Серб победил 6:3, 6:2.
На «Мастерсе» в Париже Джокович проводит первые матчи за полтора месяца. В прошлый раз он выступал на Кубке Дэвиса в середине сентября.
«Я доволен. Думаю, я хорошо сыграл в важные моменты. Делал на один удар больше и заставил его чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, я менял положение на корте и все время предлагал разные варианты. Думаю, это позволило мне сделать брейк в первом сете.
У меня были спады на подаче. Некоторые отрезки матча были очень хорошими, в другие моменты я терял ритм. Но думаю, это нормально – немного растерять форму, когда долго не играешь официальные матчи. Но это победа в двух сетах над соперником, который активно прогрессирует.
Люди вокруг меня всегда говорят, что опасно не играть столько недель, и я это понимаю. Я нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Но нужно время, чтобы завести мотор и наладить удары, у меня стало получаться в конце первого сета, и это было здорово».
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На Шлемах он со мной согласился (заочно) и разменял Уим на ЮСО. Приходится выбирать, к сожалению.
Ладно, он дядя взрослый, сам разберётся. С пар снялись, а "это жжжж неспроста"(с)
Айде Nо1е, айде!
А при отсутствии горки можно найти сочувствующих владельцу авто.
Учитывая что машина "Новак" класса намного выше Hyundai Ioniq 6,старт был хорош.
Желаю доехать до финиша и взять титул.
И, конечно, Берси. Это практически 100% гарантия закончить год первым. Выиграв здесь, гораздо легче будет дышаться на Итоге. А Итог уж как получится.