Джокович о первом турнире за 1,5 месяца: «Нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Нужно время, чтобы завести мотор»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Томас Мартин Этчеверри Теннис

Новак Джокович оценил свой уровень в матче против Томаса Мартина Этчеверри.

Серб победил 6:3, 6:2.

На «Мастерсе» в Париже Джокович проводит первые матчи за полтора месяца. В прошлый раз он выступал на Кубке Дэвиса в середине сентября. 

«Я доволен. Думаю, я хорошо сыграл в важные моменты. Делал на один удар больше и заставил его чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, я менял положение на корте и все время предлагал разные варианты. Думаю, это позволило мне сделать брейк в первом сете.

У меня были спады на подаче. Некоторые отрезки матча были очень хорошими, в другие моменты я терял ритм. Но думаю, это нормально – немного растерять форму, когда долго не играешь официальные матчи. Но это победа в двух сетах над соперником, который активно прогрессирует.

Люди вокруг меня всегда говорят, что опасно не играть столько недель, и я это понимаю. Я нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Но нужно время, чтобы завести мотор и наладить удары, у меня стало получаться в конце первого сета, и это было здорово».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Istianoff
Император, после трех шлемов все это суета. Можно даже в фиолетовой форме играть, самое главное ты уже сделал)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanapiano
Новаку незачем сейчас жилы рвать, потихоньку наберёт обороты. Здоровья и удачи.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Между Берси и Турином я бы выбрал Итоговый. Чтоб и то, и другое, видится маловероятным. А ещё и КД не забываем, Новак назвал это главной целью на остаток сезона.
На Шлемах он со мной согласился (заочно) и разменял Уим на ЮСО. Приходится выбирать, к сожалению.
Ладно, он дядя взрослый, сам разберётся. С пар снялись, а "это жжжж неспроста"(с)
Айде Nо1е, айде!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Ответ Istianoff
Император, после трех шлемов все это суета. Можно даже в фиолетовой форме играть, самое главное ты уже сделал)
Иногда и BMW премиум класса нужно завести с горки на 2-й с педалькой газа.
А при отсутствии горки можно найти сочувствующих владельцу авто.
Учитывая что машина "Новак" класса намного выше Hyundai Ioniq 6,старт был хорош.
Желаю доехать до финиша и взять титул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bobodo12
Ответ S.Graf
Между Берси и Турином я бы выбрал Итоговый. Чтоб и то, и другое, видится маловероятным. А ещё и КД не забываем, Новак назвал это главной целью на остаток сезона. На Шлемах он со мной согласился (заочно) и разменял Уим на ЮСО. Приходится выбирать, к сожалению. Ладно, он дядя взрослый, сам разберётся. С пар снялись, а "это жжжж неспроста"(с) Айде Nо1е, айде!
Со мной тоже согласился. Так хотелось РГшную чашку. Такую красивую, но такую редкую.
И, конечно, Берси. Это практически 100% гарантия закончить год первым. Выиграв здесь, гораздо легче будет дышаться на Итоге. А Итог уж как получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
Ответ bobodo12
Со мной тоже согласился. Так хотелось РГшную чашку. Такую красивую, но такую редкую. И, конечно, Берси. Это практически 100% гарантия закончить год первым. Выиграв здесь, гораздо легче будет дышаться на Итоге. А Итог уж как получится.
Всё же, Берси - это очередной Мастерс, их таких 9 в году. А Итоговый - он один такой, единственный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий