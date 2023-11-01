Джокович о первом турнире за 1,5 месяца: «Нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Нужно время, чтобы завести мотор»

Новак Джокович оценил свой уровень в матче против Томаса Мартина Этчеверри.

Серб победил 6:3, 6:2.

На «Мастерсе» в Париже Джокович проводит первые матчи за полтора месяца. В прошлый раз он выступал на Кубке Дэвиса в середине сентября.

«Я доволен. Думаю, я хорошо сыграл в важные моменты. Делал на один удар больше и заставил его чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, я менял положение на корте и все время предлагал разные варианты. Думаю, это позволило мне сделать брейк в первом сете.

У меня были спады на подаче. Некоторые отрезки матча были очень хорошими, в другие моменты я терял ритм. Но думаю, это нормально – немного растерять форму, когда долго не играешь официальные матчи. Но это победа в двух сетах над соперником, который активно прогрессирует.

Люди вокруг меня всегда говорят, что опасно не играть столько недель, и я это понимаю. Я нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Но нужно время, чтобы завести мотор и наладить удары, у меня стало получаться в конце первого сета, и это было здорово».

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