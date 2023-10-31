Жабер, взяв гейм у Гауфф на итоговом: «Не буду жаловаться на корт»

Теги WTA WTA Finals Онс Жабер Теннис

Онс Жабер не стала жаловаться на корт итогового турнира.

В первом матче группового этапа она проиграла Коко Гауфф, взяв всего один гейм. 

«Она очень хорошо сыграла, а для меня это был не лучший день на корте. В теннисе так иногда бывает. Она сыграла правильно и почти не ошибалась. 

Не буду жаловаться на корт или что-то другое. Что есть, то есть. Это часть игры. Для нас обеих он одинаковый».

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий