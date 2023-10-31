Жабер, взяв гейм у Гауфф на итоговом: «Не буду жаловаться на корт»

Онс Жабер не стала жаловаться на корт итогового турнира.

В первом матче группового этапа она проиграла Коко Гауфф, взяв всего один гейм.

«Она очень хорошо сыграла, а для меня это был не лучший день на корте. В теннисе так иногда бывает. Она сыграла правильно и почти не ошибалась.

Не буду жаловаться на корт или что-то другое. Что есть, то есть. Это часть игры. Для нас обеих он одинаковый».

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