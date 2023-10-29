Оже-Альяссим о победе над Руне: «Мой лучший матч за долгое время. Наверное, за весь год»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Феликс Оже-Альяссим Хольгер Руне Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал в Базеле.

В 1/2 он обыграл Хольгера Руне – 6:3, 6:2.

«Очень доволен. Мой лучший матч за долгое время. Наверное, за весь год.

Нужно было вернуться в прошлогоднее состояние, когда я играл настолько хорошо. (В прошлом году Оже-Альяссим выиграл титул в Базеле – Sports.ru).

Хольгер обыграл меня пару недель назад в Пекине, и я был слишком агрессивен, слишком много ошибался. Возможно, он ожидал такого и сейчас, а я ему ничего не давал – и ему пришлось искать план Б. А там уже начинается психологическая борьба».

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