Фриц после поражения от Шевченко на трех тай-брейках: «Теннис жесток😐»
Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Александра Шевченко в Базеле.
Он уступил 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5). На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 6:5 в третьем сете Фриц не реализовал двойной матчбол на приеме.
«Теннис жесток😐», – написал Фриц в твиттере.
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Сперва, против Шварца в Шанхае, потом Мочизуки в Токио, а сейчас вот к Шевченко.
Во всех матчах вел 5-2 в финальном сете