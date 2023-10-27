Фриц после поражения от Шевченко на трех тай-брейках: «Теннис жесток😐»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Тэйлор Фриц Александр Шевченко Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Александра Шевченко в Базеле.

Он уступил 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5). На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 6:5 в третьем сете Фриц не реализовал двойной матчбол на приеме.

«Теннис жесток😐», – написал Фриц в твиттере.

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11 комментариев

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Доминик
А я и не знал, что теннис может быть жестоким, а сердце таким одиноким...
+16
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Buhmichael
0 из 15 реализация БП. Я всё понимаю, бывает не везёт, но тут явно сам упустил.
+14
-1
+13
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Maratik1982
Ответ Доминик
А я и не знал, что теннис может быть жестоким, а сердце таким одиноким...
но все равно Фрицу мы желаем счастья, с Шуриком больше не надо встречаться......
+9
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+9
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Двойка Бубнова
Оба хорошо играли, размашисто, на высоком уровне. Оба и победу заслужили. Фриц даже и очков взял на 10 больше чем Шевченко в сумме, но все равно проиграл, такое редко бывает
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Большой Сэми
Редко увидишь, чтобы теннисист проиграл матч, где он по итогу выиграл на 10 очков больше соперника
+2
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RealJon
Ну, он же вот третий турнир подряд так Чокерит.
Сперва, против Шварца в Шанхае, потом Мочизуки в Токио, а сейчас вот к Шевченко.
Во всех матчах вел 5-2 в финальном сете
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Генадий Адамов
Ответ Сергей48
Да и Саша был не мягок!😐
Везёт тому, кто везёт!
+2
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Viling
Ответ Maratik1982
но все равно Фрицу мы желаем счастья, с Шуриком больше не надо встречаться......
Я всегда говорил, что румынские песни намного лучше басковских :)
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