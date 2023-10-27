Фриц после поражения от Шевченко на трех тай-брейках: «Теннис жесток😐»

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Александра Шевченко в Базеле.

Он уступил 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5). На первом тай-брейке Шевченко упустил преимущество 6:1. При счете 6:5 в третьем сете Фриц не реализовал двойной матчбол на приеме.

«Теннис жесток😐», – написал Фриц в твиттере.

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