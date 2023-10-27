Руне о победе над Баесом: «В первом сете было тяжело, но после тай-брейка игра пошла»

Хольгер Руне прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Базеле.

Во втором круге он обыграл Себастьяна Баеса – 7:6(2), 6:1.

«В первом сете было тяжело. Мне кажется, он хорошо подавал. Мне было трудно поймать ритм на приеме. Но я остался в борьбе, концентрировался на своей подаче и сумел прибавить на тай-брейке. И после этого игра пошла».

За место в полуфинале он сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.

«Мне нужно хорошо подготовиться и, надеюсь, завтра будет еще один отличный матч», – сказал Руне в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе