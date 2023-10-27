Руне о победе над Баесом: «В первом сете было тяжело, но после тай-брейка игра пошла»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Хольгер Руне Себастьян Баес Теннис

Хольгер Руне прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Базеле.

Во втором круге он обыграл Себастьяна Баеса – 7:6(2), 6:1.

«В первом сете было тяжело. Мне кажется, он хорошо подавал. Мне было трудно поймать ритм на приеме. Но я остался в борьбе, концентрировался на своей подаче и сумел прибавить на тай-брейке. И после этого игра пошла».

За место в полуфинале он сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.

«Мне нужно хорошо подготовиться и, надеюсь, завтра будет еще один отличный матч», – сказал Руне в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Мозговой
Было бы непростительно датчанину отлететь аргентинцу в зале. Даже с травмой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий