21-летний Штрикер второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10
Доминик Штрикер (WC) победил №8 Каспера Рууда во втором круге в Базеле – 6:4, 3:6, 7:6(1).
21-летний швейцарец второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Первая победа была над Стефаносом Циципасом в пятисетовике во втором круге US Open этого года.
В Базеле Штрикер прервал серию из шести поражений, которая началась на US Open.
Он третий раз вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Оба предыдущих были в 2021-м.
Теперь он поборется с Юго Эмбером.
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