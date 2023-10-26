21-летний Штрикер второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10

Теги ATP Swiss Indoors Basel Каспер Рууд Доминик Штрикер Теннис

Доминик Штрикер (WC) победил №8 Каспера Рууда во втором круге в Базеле – 6:4, 3:6, 7:6(1).

21-летний швейцарец второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Первая победа была над Стефаносом Циципасом в пятисетовике во втором круге US Open этого года.

В Базеле Штрикер прервал серию из шести поражений, которая началась на US Open.

Он третий раз вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Оба предыдущих были в 2021-м.

Теперь он поборется с Юго Эмбером.

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13 комментариев

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ugmyanswer
Ответ Эльвин Гульмалиев
руд и руне два днища ... их в топ -10 быть не должно, следующий год это докажет
Руне то с чего

Это будущий ТОП
В 20 лет ТОП-4
Какое днище
+8
-1
+7
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Mant
Немного жутковато выглядит этот Страйкер, бэбифэйс в сочетании с телом мясника... ох уж эта мне акселерация... а Каспера всё равно люблю, он классный
+3
0
+3
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Эльвин Гульмалиев
руд и руне два днища ... их в топ -10 быть не должно, следующий год это докажет
+7
-5
+2
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Добрый Андрей
Ответ almagrosp
Как раз руне тут и есть залетный пассажир, выстрелил в прошлом году в осенней части взяв Мастерс и по сути после прошлогоднего отрезка и ниче не показал. В то время как Рууд трижды в финал шлема играл. Сейчас вот руне в Париже слетит и вылетит из топ 10
Руне дважды в финал Мастерса весной выходил, а теперь с травмой порется, оттуда все проблемы
+2
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+2
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ugmyanswer
Ответ Эльвин Гульмалиев
руд и руне два днища ... их в топ -10 быть не должно, следующий год это докажет
Эльвин ты что, упал?
+3
-2
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Vlad Zhuravlev
Ответ almagrosp
Как раз руне тут и есть залетный пассажир, выстрелил в прошлом году в осенней части взяв Мастерс и по сути после прошлогоднего отрезка и ниче не показал. В то время как Рууд трижды в финал шлема играл. Сейчас вот руне в Париже слетит и вылетит из топ 10
Выйти в два финала на Мастерсах в этом году,это ничего не показать?
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Добрый Андрей
Ответ almagrosp
Мы как бы говорим об игроке уровня топ 10. Вот сейчас, чтоб остаться в топ 10 ему надо защитить финал в Базеле и титул в Париже. Защитит? Уверен нет. И вот нет Руне в топ 10. Получается показал он в этом году уровень топ 10?
Кто вам сказал, что если не защитит, то его не будет в топ-10? Он 8-й в чемпионской гонке, это очки исключительно за этот сезон. Пока что даже на итоговый проходит
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_Вестерфельд
На Руудом не считается
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almagrosp
Ответ Добрый Андрей
Руне дважды в финал Мастерса весной выходил, а теперь с травмой порется, оттуда все проблемы
Так я ж не говорю, что он днище или что то подобное, как стабильный игрок топ 10 он пока под вопросом. Ну и про травму история сомнительная, когда есть травма каждую неделю не играют
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almagrosp
Ответ Vlad Zhuravlev
Выйти в два финала на Мастерсах в этом году,это ничего не показать?
Мы как бы говорим об игроке уровня топ 10. Вот сейчас, чтоб остаться в топ 10 ему надо защитить финал в Базеле и титул в Париже. Защитит? Уверен нет. И вот нет Руне в топ 10. Получается показал он в этом году уровень топ 10?
+1
-1
0
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ugmyanswer
Ответ ugmyanswer
ОЗ СТРАЙКЕР МЧИТСЯ в 20-ку
Кстати Лёша уже к ней гораздо ближе😁
+2
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