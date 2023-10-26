21-летний Штрикер второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10

Доминик Штрикер (WC) победил №8 во втором круге в Базеле – 6:4, 3:6, 7:6(1).

21-летний швейцарец второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Первая победа была над в пятисетовике во втором круге этого года.

В Базеле Штрикер прервал серию из шести поражений, которая началась на US Open.

Он третий раз вышел в четвертьфинал на уровне . Оба предыдущих были в 2021-м.

Теперь он поборется с Юго Эмбером.

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