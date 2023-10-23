United Cup. США попала в группу с Великобританией и Австралией, Испания – с Польшей, Италия – с Германией

Теги ATP WTA United Cup Теннис

В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится с 29 декабря по 7 января.

Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.

Перт

Группа A: Польша, Испания, шестая сборная, попавшая по женскому рейтингу (определится после итогового WTA)

Группа С: США, Великобритания, Австралия

Группа Е: Чехия, Китай, Сербия

Сидней

Группа B: Греция, Канада, шестая сборная, попавшая по мужскому рейтингу (определится после итогового ATP)

Группа D: Франция, Италия, Германия

Группа F: Хорватия, Нидерланды, Норвегия

Составы участников здесь.

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1 комментарий

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