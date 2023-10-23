United Cup. США попала в группу с Великобританией и Австралией, Испания – с Польшей, Италия – с Германией
В Австралии прошла жеребьевка командного турнира United Cup, который состоится с 29 декабря по 7 января.
Группы A, С и Е сыграют в Перте, B, D и F – в Сиднее.
Перт
Группа A: Польша, Испания, шестая сборная, попавшая по женскому рейтингу (определится после итогового WTA)
Группа С: США, Великобритания, Австралия
Группа Е: Чехия, Китай, Сербия
Сидней
Группа B: Греция, Канада, шестая сборная, попавшая по мужскому рейтингу (определится после итогового ATP)
Группа D: Франция, Италия, Германия
Группа F: Хорватия, Нидерланды, Норвегия
Составы участников здесь.
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