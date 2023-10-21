Шелтон о том, что 6 из 7 последних матчей были трехсетовыми: «Ноги сегодня были немного тяжелыми, но к финалу я точно восстановлюсь»

Бен Шелтон прокомментировал победу над Маркосом Гироном в полуфинале в Токио.

Он выиграл 6:7(2), 7:6(5), 6:4. Во втором сете американец уступал 2:5 и отыграл две подачи на матч.

«Для меня и моей команды это огромное достижение, особенно из-за того, как сложился сегодняшний матч. Это точно был один из самых тяжелых матчей в моей карьере. Маркос мучил меня на задней линии практически в каждом розыгрыше.

Мне пришлось полностью поменять свою игру, чтобы хотя бы иметь шансы. То, что я смог спасти матч – не просто что-то поменять, а победить и выйти в свой первый финал ATP, делает эту победу еще слаще».

Также Шелтон высказался о том, что шесть из семи его последних матчей были трехсетовиками.

«Ноги сегодня были немного тяжелыми, но к завтрашнему дню я точно восстановлюсь. Я буду готов. Думаю, в крайнем случае смогу отыграть финал на адреналине».

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