Вице-президент Федерации тенниса Казахстана: «Шевченко хочет играть за нас. Он получает вид на жительство»

Теги ATP Федерация тенниса Казахстана Александр Шевченко Теннис

Юрий Польский высказался о желании Александра Шевченко представлять Казахстан.

Разговоры о его смене гражданства идут с прошлого года.

«Он получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живет в России, базируется в Европе.

Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде», – сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана в интервью «Чемпионату».

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3 комментария

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Istianoff
Своих никого воспитать не могут, убогая федерация.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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