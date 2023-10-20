Карацев о выходе в полуфинал в Токио: «Я хорошо играю. Держался своего плана, в голове была ясность»

Теги ATP Rakuten Japan Open Аслан Карацев Алекс де Минаур Теннис

Аслан Карацев прокомментировал выход в полуфинал в Токио.

Он обыграл Алекса де Минаура – 6:3, 6:2.

«Я хорошо играю. Держался своего плана, в голове была ясность. В важные моменты я сохранял спокойствие. Он опасный соперник, всегда возвращает мяч глубоко и низко. Ключевым моментом были сосредоточенность и реализация моего плана.

После нескольких недель в Китае, где я вышел в полуфинал в Чжухае и проиграл в Шанхае, я смог пораньше сюда приехать, потренироваться – подготовиться физически и психологически. Я хорошо играю».

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1 комментарий

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costa0545
Да простят меня все, но какие же у Карацева зачётные икры, таких нет ни у кого в туре, молодец в этом году начал возвращаться на свой более высокий уровень, надеюсь дальше только лучше, молодец Аслан)))
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