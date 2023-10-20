Мама Руне о его имидже: «Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников»
Мама Хольгера Руне прокомментировала имидж сына.
Анеке Руне сказала, что в 20 лет человек не должен быть идеальным.
«Для молодежи важно, чтобы кто-то осмелился быть собой. И у этого есть цена – потому что нельзя угодить всем, если ты высказываешь свое мнение.
Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников, много сторонников.
Никто из молодых не идеален. И если притворяться, что ты идеален, то ты создаешь ложную картину для других 20-летних. Они не идеальны, поверьте мне. В 20 лет никто не идеален».
Это любитель молoденьких мaльчиков и нигepийских мyжеподобных "тёть", первый pyнянист ЙосяMycя.
Pyнянизм нон-стоп!
пxx))))