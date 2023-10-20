Мама Руне о его имидже: «Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников»

Мама Хольгера Руне прокомментировала имидж сына.

Анеке Руне сказала, что в 20 лет человек не должен быть идеальным.

«Для молодежи важно, чтобы кто-то осмелился быть собой. И у этого есть цена – потому что нельзя угодить всем, если ты высказываешь свое мнение.

Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников, много сторонников.

Никто из молодых не идеален. И если притворяться, что ты идеален, то ты создаешь ложную картину для других 20-летних. Они не идеальны, поверьте мне. В 20 лет никто не идеален».