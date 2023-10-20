Мама Руне о его имидже: «Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Мама Хольгера Руне прокомментировала имидж сына.

Анеке Руне сказала, что в 20 лет человек не должен быть идеальным. 

«Для молодежи важно, чтобы кто-то осмелился быть собой. И у этого есть цена – потому что нельзя угодить всем, если ты высказываешь свое мнение. 

Хольгера много поливали дерьмом в медиа, но у него много поклонников, много сторонников. 

Никто из молодых не идеален. И если притворяться, что ты идеален, то ты создаешь ложную картину для других 20-летних. Они не идеальны, поверьте мне. В 20 лет никто не идеален».

6 комментариев

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S.Graf
Мама права. И одного такого поклонника мы даже знаем по имени.
Это любитель молoденьких мaльчиков и нигepийских мyжеподобных "тёть", первый pyнянист ЙосяMycя.
Pyнянизм нон-стоп!
пxx))))
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Верховенский1990
Интересный теннисист Хольгер Руне, примечательно, что российским теннисистам везет с ним, особенно Андрюхе, когда повесил ему соплю на мб на АО и выиграв пока свой единственный Мастерс, ну и знаменательная победа Медведева в Риме, нечасто наши теннисисты выигрывают грунтовые Мастерсы, а здесь аж 2 в году.
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
Мама права. И одного такого поклонника мы даже знаем по имени. Это любитель молoденьких мaльчиков и нигepийских мyжеподобных "тёть", первый pyнянист ЙосяMycя. Pyнянизм нон-стоп! пxx))))
Будьте осторожны с ним, муся не так прост и возможно вообще здесь подрабатывает модератором на пол ставки, когда он льет грязь на Новака, то все нормально, когда ему начинают отвечать, потом внезапно начинают исчезать комментарии, а то можно еще и бан словить.
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+3
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
Будьте осторожны с ним, муся не так прост и возможно вообще здесь подрабатывает модератором на пол ставки, когда он льет грязь на Новака, то все нормально, когда ему начинают отвечать, потом внезапно начинают исчезать комментарии, а то можно еще и бан словить.
Pyняшинг, ага (это как дзюб.инг, только Дзюба любит девушек))))
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