Антверпен (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Варильясом, Бублик встретится с Баррере

Теги результаты ATP European Open Теннис

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European Open

Антверпен, Бельгия

16 – 22 октября 2023

ATP 250

Призовой фонд – 673 630 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Александр Шевченко (Россия) Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Дата проведения
18 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Марк Лаял (Эстония)
Дата проведения
18 октября, 17.30
Онлайн матча

 

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
18 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Грегуар Баррере (Франция) Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
18 октября, 21.30
Онлайн матча

 

Максимилиан Мартерер (Германия) Нуну Боржес (Португалия)
Дата проведения
19 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Юго Гастон (Франция) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
19 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
Дата проведения
19 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
19 октября, 21.30
Онлайн матча

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