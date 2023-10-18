Антверпен (ATP). 2-й круг. Шевченко сыграет с Варильясом, Бублик встретится с Баррере
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European Open
Антверпен, Бельгия
16 – 22 октября 2023
ATP 250
Призовой фонд – 673 630 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 18 октября, 17.30
- Дата проведения
- 18 октября, 17.30
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30
- Дата проведения
- 19 октября, 15.00
- Дата проведения
- 19 октября, 17.00
Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30
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