Монастир (WTA). 2-й круг. Эррани играет с Бронцетти, Шиманович встретится с Мертенс
Сара Эррани играет с Лючией Бронцетти во втором круге в Монастире.
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Jasmin Open Monastir
Монастир, Тунис
16 – 22 октября 2023
WTA 250
Призовой фонд – $259 303
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 18 октября, 12.40
- Дата проведения
- 18 октября, 14.15
- Дата проведения
- 18 октября, 15.30
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00
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