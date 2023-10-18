Монастир (WTA). 2-й круг. Эррани играет с Бронцетти, Шиманович встретится с Мертенс

Теги результаты WTA Jasmin Open Теннис

Сара Эррани играет с Лючией Бронцетти во втором круге в Монастире.

Сетка турнира здесь.

Jasmin Open Monastir

Монастир, Тунис

16 – 22 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг

Клара Бюрель (Франция) Эрика Андреева (Россия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия) Лючия Бронцетти (Италия)
3:6|4:4
Дата проведения
18 октября, 12.40
Онлайн матча

 

Ирина Шиманович (Беларусь) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
18 октября, 14.15
Онлайн матча

 

Надя Подорошка (Аргентина) Маи Хонтама (Япония)
Дата проведения
18 октября, 15.30
Онлайн матча

 

Лукреция Стефанини (Италия) Катажина Кава (Польша)
Дата проведения
18 октября, 20.00
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Петра Марчинко (Хорватия)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Катарина Завацкая (Украина) Нурия Парризас Диас (Испания)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина) Клэр Лю (США)
Дата проведения
19 октября, 03.00
Онлайн матча

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