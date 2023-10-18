Монастир (WTA). 2-й круг. Эррани играет с Бронцетти, Шиманович встретится с Мертенс

Сара Эррани играет с Лючией Бронцетти во втором круге в Монастире.

Сетка турнира здесь.

Jasmin Open Monastir

Монастир, Тунис

16 – 22 октября 2023

WTA 250

Призовой фонд – $259 303

Открытые корты, хард

Второй круг