Карацев попал в основную сетку в Токио, Шевченко – в Антверпене

Теги ATP Аслан Карацев Александр Шевченко Теннис

Аслан Карацев сыграет на турнире в Токио. Он попал в сетку после того, как освободилось место для специального исключения (игрока, который попадает в основную сетку, если бы мог попасть в квалификацию, но не успел туда из-за успешного выступления на турнире предыдущей недели).

В Антверпене в основную сетку попал Александр Шевченко. Там тоже освободилось место для специального исключения, а также снялся Тиаго Сейбот Уайлд.

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1 комментарий

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Serik Alik
А Карлитос не снимался с Токио?
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