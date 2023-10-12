Карацев попал в основную сетку в Токио, Шевченко – в Антверпене

сыграет на турнире в Токио. Он попал в сетку после того, как освободилось место для специального исключения (игрока, который попадает в основную сетку, если бы мог попасть в квалификацию, но не успел туда из-за успешного выступления на турнире предыдущей недели).

В Антверпене в основную сетку попал . Там тоже освободилось место для специального исключения, а также снялся .

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