Викмайер в матче с Александровой впервые с 2017-го обыграла соперницу из топ-25

83-я ракетка мира Янина Викмайер победила №22 Екатерина Александрова во втором круге в Сеуле – 6:3, 7:6(6).

Это первая победа бельгийки над соперницей из топ-25 с сентября 2017-го. Она прервала серию из шести поражений.

Напомним, в прошлом году Викмайер вернулась в тур после рождения дочери.

За выход в полуфинал бывшая 12-я ракетка мира поборется с Полиной Кудерметовой.

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