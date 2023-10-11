Викмайер в матче с Александровой впервые с 2017-го обыграла соперницу из топ-25

Теги WTA Янина Викмайер Korea Open Екатерина Александрова Теннис

83-я ракетка мира Янина Викмайер победила №22 Екатерина Александрова во втором круге в Сеуле – 6:3, 7:6(6).

Это первая победа бельгийки над соперницей из топ-25 с сентября 2017-го. Она прервала серию из шести поражений.

Напомним, в прошлом году Викмайер вернулась в тур после рождения дочери. 

За выход в полуфинал бывшая 12-я ракетка мира поборется с Полиной Кудерметовой.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Ничего удивительно в приниципе, это же Александрова, какого-то прогресса от неё ждать не стоит, ей почти 30 лет. Как стоит +- 20 в рейтинге это и есть её максимум, периодически проигрывая старухам типа Викмайер
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