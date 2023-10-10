Марожан второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 и впервые вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Каспер Рууд Фабиан Марожан Теннис

91-я ракетка мира Фабиан Марожан победил №9 Каспера Рууда в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае – 7:6(3), 3:6, 6:4.

Марожан второй раз играет в основной сетке «Мастерса». В Риме он пробился через квалификацию и дошел до четвертого круга, а сейчас попал по рейтингу и вышел в четвертьфинал. По итогам турнира он дебютирует в топ-70.

24-летний венгр выиграл оба матча против соперников из топ-10. В Риме он выбил №2 Карлоса Алькараса.

За выход в полуфинал Марожан поборется с Хубертом Хуркачем или Чжичжэнем Чжаном.

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