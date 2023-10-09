Пол вышел в 1/8 финала на всех хардовых «Мастерсах» в этом сезоне

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Томми Пол Теннис

12-я ракетка мира Томми Пол в третьем круге «Мастерса» в Шанхае обыграл Артура Фиса – 6:4, 6:7(7), 6:4. Во втором сете он упустил два матчбола.

Пол в этом году вышел в 1/8 финала на всех пяти «Мастерсах», проходящих на харде (в конце сезона еще пройдет шестой – в Париже). До этого у него за всю карьеру было только три таких результата.

При этом дальше 1/8 он прошел только в Канаде, где добрался до полуфинала.

Дальше Пол сыграет с Андреем Рублевым или Адрианом Маннарино.

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2 комментария

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Евгений Фабиянчук
а может, взять какой-нибудь из оставшихся Мастерсов (лучше этот) и на итоговый залететь? шикарное завершение хорошего сезона будет. что скажешь, Томми?
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