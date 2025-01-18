Половина игроков в 1/8 финала мужского Australian Open родилась в 2000-е
В четвертый круг Australian Open вышли 8 игроков, родившихся в 2000-е.
Ими стали:
Янник Синнер (2001);
Хольгер Руне (2003);
Алекс Микельсен (2004);
Бен Шелтон (2002);
Лернер Тьен (2005);
Иржи Лехечка (2001);
Джек Дрэйпер (2001);
Карлос Алькарас (2003).
Шесть игроков родились в 1990-е:
Алекс де Минаур (1999);
Лоренцо Сонего (1995);
Алехандро Давидович-Фокина (1999);
Томми Пол (1997);
Юго Эмбер (1998);
Александр Зверев (1997).
Еще два участника второй недели родились в 1980-е:
Гаэль Монфис (1986);
Новак Джокович (1987).
Поколение 2000-х впервые стало самым многочисленным на второй неделе турнира «Большого шлема».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AnnaK_4ever
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