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Половина игроков в 1/8 финала мужского Australian Open родилась в 2000-е

В четвертый круг Australian Open вышли 8 игроков, родившихся в 2000-е.

Ими стали:

Шесть игроков родились в 1990-е:

Еще два участника второй недели родились в 1980-е:

Поколение 2000-х впервые стало самым многочисленным на второй неделе турнира «Большого шлема».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AnnaK_4ever
logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
logoБен Шелтон
logoЛернер Тьен
logoАлекс Микельсен
logoКарлос Алькарас
logoАлекс де Минаур
logoДжек Дрэйпер
logoИржи Лехечка
logoАлександр Зверев
logoЛоренцо Сонего
logoЮго Эмбер
logoТомми Пол
logoНовак Джокович
logoГаэль Монфис
logoATP
logoAustralian Open
logoАлехандро Давидович-Фокина
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