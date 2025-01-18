Швентек о мячах на Australian Open: «В прошлом году они летали как пули. В этом у меня нет такого ощущения»
Ига Швентек оценила скорость кортов и мячей на Australian Open.
«Я не заметила, чтобы корты стали медленнее. По-моему, они все равно быстрые.
А вот мячи... Помню, в прошлом году, когда они были новыми, то летали как пули. Их было невозможно контролировать.
В этом году у меня нет такого ощущения. Но они все равно динамичные и быстро отскакивают от корта».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: пресс-конференция Швентек
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