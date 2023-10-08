Рублев о том, что болельщики в Шанхае подарили ему диск с альбомом Linkin Park: «Я слушаю музыку на айфоне, но классно иметь диск»

Андрей Рублев рассказал, что ему подарили болельщики в Шанхае.

– Я видел, что зрители дарили тебе подарки. В частности диск с альбомом Linkin Park. У этого есть какая-то история?

– Ты знаешь, что некрасиво заглядывать в сумки других ребят? (улыбается) Мне нравится Linkin Park – наверное, поэтому. На самом деле за этим нет никакой истории. Просто мне нравится эта группа.

– А у тебя есть CD-плеер?

– Я слушаю музыку на айфоне, но классно иметь диск.

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