Рублев о том, что болельщики в Шанхае подарили ему диск с альбомом Linkin Park: «Я слушаю музыку на айфоне, но классно иметь диск»

Теги ATP Shanghai Rolex Masters Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, что ему подарили болельщики в Шанхае.

– Я видел, что зрители дарили тебе подарки. В частности диск с альбомом Linkin Park. У этого есть какая-то история?

– Ты знаешь, что некрасиво заглядывать в сумки других ребят? (улыбается) Мне нравится Linkin Park – наверное, поэтому. На самом деле за этим нет никакой истории. Просто мне нравится эта группа. 

– А у тебя есть CD-плеер? 

– Я слушаю музыку на айфоне, но классно иметь диск.

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5 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Linkin Park - вещь!
Вечная память Честеру Беннингтону.
+7
0
+7
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Алексей Иванов
Ответ Дмитрий Агалаков
Linkin Park - вещь! Вечная память Честеру Беннингтону.
+++
+2
0
+2
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Футболшоу
Ответ Хохломон
Это не бесовщина какая, это классика))
Мне кажется это сарказм был🤣
0
0
0
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