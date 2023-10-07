Шанхай (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Кордой, Сафиуллин встретится с Шелтоном
Даниил Медведев встретится с Себастьяном Кордой в третьем круге в Шанхае.
Роман Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.
Rolex Shanghai Masters
Шанхай, Китай
4 – 15 октября 2023
ATP 1000
Призовой фонд – 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 8 октября, 07.30
- Дата проведения
- 8 октября, 09.00
- Дата проведения
- 8 октября, 10.30
- Дата проведения
- 8 октября, 10.30
- Дата проведения
- 8 октября, 12.00
- Дата проведения
- 8 октября, 12.00
- Дата проведения
- 8 октября, 13.30
- Дата проведения
- 8 октября, 15.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Томми Пол (США) – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Маттео Арнальди (Италия) – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Не определен – Николас Харри (Чили)
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Не определен – Тэйлор Фриц (США)
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
Карлос Алькарас (Испания) – Не определен
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00
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