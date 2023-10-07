Шанхай (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Кордой, Сафиуллин встретится с Шелтоном

Теги результаты ATP Shanghai Rolex Masters Теннис

Даниил Медведев встретится с Себастьяном Кордой в третьем круге в Шанхае.

Роман Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

4 – 15 октября 2023

ATP 1000

Призовой фонд – 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия) Кристофер Юбенкс (США)
Дата проведения
8 октября, 07.30
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
8 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Сюй Ю-сю (Тайвань)
Дата проведения
8 октября, 10.30
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Фабиан Марожан (Венгрия)
Дата проведения
8 октября, 10.30
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Роман Сафиуллин (Россия)
Дата проведения
8 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Франсиско Серундоло (Аргентина)
Дата проведения
8 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Себастьян Баес (Аргентина)
Дата проведения
8 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Брэндон Накашима (США)
Дата проведения
8 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Николас Харри (Чили)
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) – Не определен
Дата проведения
9 октября, 03.00
Онлайн матча

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