Шанхай (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Кордой, Сафиуллин встретится с Шелтоном

Даниил Медведев встретится с Себастьяном Кордой в третьем круге в Шанхае.

Роман Сафиуллин поборется с Беном Шелтоном.

Rolex Shanghai Masters

Шанхай, Китай

4 – 15 октября 2023

ATP 1000

Призовой фонд – 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Не определен – Не определен Дата проведения 9 октября, 03.00 Онлайн матча