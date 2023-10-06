Янник Синнер: «Победа на турнире не меняет твою жизнь, но подтверждает правильность того, что ты делаешь»

Янник Синнер ответил, оправдался ли пропуск Кубка Дэвиса.

Синнер не сыграл на групповом этапе в середине сентября, но сборная все равно отобралась в ноябрьский финал.

– Я доволен тренировками после US Open. За две недели не изобретешь ничего нового. Со стороны не видно вложенных усилия, но они есть: очень длинные дни между кортом и тренажерным залом. Я хорошо себя чувствую, только если к концу дня смертельно устаю, потому что это значит, что я тренировался как надо. Победа на турнире не меняет твою жизнь, но подтверждает правильность того, что ты делаешь.

– Увидимся в Малаге на финале Кубка Дэвиса?

– Я поеду в Малагу. Мне нравится состав команды, ощущение от того, что ты надеваешь форму сборной. У нас длинная скамейка и много вариантов, даже в паре. Мы можем выиграть кубок.

Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка

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