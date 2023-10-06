Янник Синнер: «Победа на турнире не меняет твою жизнь, но подтверждает правильность того, что ты делаешь»

Теги Кубок Дэвиса ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер ответил, оправдался ли пропуск Кубка Дэвиса.

Синнер не сыграл на групповом этапе в середине сентября, но сборная все равно отобралась в ноябрьский финал.

– Я доволен тренировками после US Open. За две недели не изобретешь ничего нового. Со стороны не видно вложенных усилия, но они есть: очень длинные дни между кортом и тренажерным залом. Я хорошо себя чувствую, только если к концу дня смертельно устаю, потому что это значит, что я тренировался как надо. Победа на турнире не меняет твою жизнь, но подтверждает правильность того, что ты делаешь.

– Увидимся в Малаге на финале Кубка Дэвиса?

– Я поеду в Малагу. Мне нравится состав команды, ощущение от того, что ты надеваешь форму сборной. У нас длинная скамейка и много вариантов, даже в паре. Мы можем выиграть кубок.

Медведев проиграл финал Пекина суперскому Синнеру. Тот провел два идеальных тай-брейка 

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1 комментарий

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Dym86
Янник, клептоман то вернул мягкую игрушку?
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