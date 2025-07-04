Рублев о предстоящей игре с Алькарасом: «Я не знаю, как против него играть. В последних матчах он просто разрывал меня»

Андрей Рублев прокомментировал предстоящую встречу с Карлосом Алькарасом.

В четвертом круге «Уимблдона» Рублев сыграет с Алькарасом .

«Как играть против него? Не знаю. В последних матчах он просто разрывал меня, особенно в Турине. То же самое с Синнером. Ты выходишь против топов, а они умеют все: атаковать, защищаться, быть терпеливыми, быть сильными психологически, подавать, принимать.

Я понимаю, если сыграю на своем максимуме – может, будет шанс. Но если покажу хоть малейшую слабость – все, я проиграл. В этом разница. С другими игроками можно немного расслабиться, и все равно выиграть, если ты сильнее. Против них пара очков решают матч».