Рублев о предстоящей игре с Алькарасом: «Я не знаю, как против него играть. В последних матчах он просто разрывал меня»
Андрей Рублев прокомментировал предстоящую встречу с Карлосом Алькарасом.
В четвертом круге «Уимблдона» Рублев сыграет с Алькарасом.
«Как играть против него? Не знаю. В последних матчах он просто разрывал меня, особенно в Турине. То же самое с Синнером. Ты выходишь против топов, а они умеют все: атаковать, защищаться, быть терпеливыми, быть сильными психологически, подавать, принимать.
Я понимаю, если сыграю на своем максимуме – может, будет шанс. Но если покажу хоть малейшую слабость – все, я проиграл. В этом разница. С другими игроками можно немного расслабиться, и все равно выиграть, если ты сильнее. Против них пара очков решают матч».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: puntodebreak.com
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