Хачанов выиграл второй пятисетовик подряд на «Уимблдоне» и вышел в четвертый круг

Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Уимблдона».

Россиянин обыграл Нуну Боржеса – 7:6(6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(8). В пятом сете Боржес вел 5:3 и подавал на матч.

Хачанов выиграл второй пятисетовик подряд и шестой на «Уимблдоне».

Карен впервые в этом сезоне вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Для него это 12-й выход в 1/8 финала на «Шлемах» в карьере.