Остапенко после выхода в 1/4 в Пекине: «US Open дал мне небольшой заряд уверенности в себе»

Теги WTA China Open Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине

В третьем круге она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – это ее вторая победа над топ-5 за два месяца. На US Open она победила Игу Швентек.

«US Open дал мне небольшой заряд уверенности в себе, и еще у меня была хорошая подготовка и до турнира. По ходу сезона у меня были упорные матчи. Я их проигрывала, но они были очень упорными. И я чувствовала, что в какой-то момент они должны сложиться в мою пользу.

Сейчас у меня получается».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Завтра: "Не хочу я тут играть" ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий