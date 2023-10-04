Остапенко после выхода в 1/4 в Пекине: «US Open дал мне небольшой заряд уверенности в себе»

Алена Остапенко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Пекине

В третьем круге она обыграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу – это ее вторая победа над топ-5 за два месяца. На US Open она победила Игу Швентек.

«US Open дал мне небольшой заряд уверенности в себе, и еще у меня была хорошая подготовка и до турнира. По ходу сезона у меня были упорные матчи. Я их проигрывала, но они были очень упорными. И я чувствовала, что в какой-то момент они должны сложиться в мою пользу.

Сейчас у меня получается».

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