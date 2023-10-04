Остапенко впервые с 2017-го обыграла двух соперниц из топ-5 в одном сезоне
Алена Остапенко обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу в третьем круге в Пекине – 6:4, 6:2.
Теперь ее баланс против топ-10 в этом сезоне составляет 4:6, а в карьере – 21:31.
Остапенко второй раз в этом сезоне обыграла соперницу из топ-5 – на US Open она выбила на тот момент первую ракетку мира Игу Швентек.
Латвийка победила двух соперниц из пятерки по ходу одного сезона второй раз в карьере и впервые с 2017-го.
1 комментарий