Остапенко впервые с 2017-го обыграла двух соперниц из топ-5 в одном сезоне

Теги ATP China Open Джессика Пегула Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу в третьем круге в Пекине – 6:4, 6:2.

Теперь ее баланс против топ-10 в этом сезоне составляет 4:6, а в карьере – 21:31.

Остапенко второй раз в этом сезоне обыграла соперницу из топ-5 – на US Open она выбила на тот момент первую ракетку мира Игу Швентек

Латвийка победила двух соперниц из пятерки по ходу одного сезона второй раз в карьере и впервые с 2017-го.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий